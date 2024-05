Sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare una Fiat Panda parcheggiata in via Trefole. In manette, tre soggetti.

Quarto, sorpresi a rubare auto: in manette 3 giovani, uno ha solo 18 anni

A finire in carcere Pasquale Gimmelli, Ciro Cristilli e Antonio Caso, tutti e tre di età inferiore ai 30 anni. Il più giovane ha compiuto 18 anni una settimana fa. I tre sono stati arrestati dai Carabinieri della tenenza di Quarto.

Non contenti, i balordi hanno anche provato a rubare altre due auto, ma senza successo. Durante la perquisizione sono stati trovati attrezzi da scasso, verosimilmente utilizzati per forzare le portiere delle vetture. La Fiat Panda è stata restituita al legittimo proprietario, mentre i tre arresti sono stati convalidati.