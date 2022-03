Dramma a Quarto, Christina Buono muore a 47 anni. Un terribile lutto che ha sconvolto l’intera comunità flegrea. La donna era malata da molto tempo e purtroppo nei giorni scorsi il suo cuore ha smesso di battere. Christina lascia il marito Marco.

È morta Christina Buono

Tantissimi i messaggi pubblicati suoi social in ricordo della donna. Tra i tanti lasciati da amici e conoscenti di Quarto: “Che brutta notizia che ho avuto… ero convinto che quel mostro se n’era andato definitivamente, porterò per sempre nel mio cuore quel tuo sorriso e quella tua bontà che avevi nell’anima. Riposa in pace mia cara Christina Buono“.

Un’altra amica scrive: “Una donna di un’eleganza esteriore ma soprattutto interiore. Un animo puro, trasparente di una dolcezza infinita. Fortunata di averti conosciuta. Balla tra gli angeli Cri“; E ancora: “Grazie a tutti per le condoglianze, sono fiera di avere avuto una sorella come lei. Non abbandonarmi e cammina al mio fianco perché io ho ancora tanto bisogno di te”.