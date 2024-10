Incendio a Quarto in via Mazzini, strada parallela a via Giorgio De Falco, in direzione della scuola elementare Elsa Morante. Due vetture, una Fiat Panda ed una Fiat Multipla, sono andate alle fiamme. Traffico in tilt.

Quarto, momenti di paura a pochi passi dalla scuola: due auto a fuoco

Ignote al momento le ragioni della combustione. La parte davanti della multipla e la parte posteriore della Panda sono andate completamente a fuoco e l’area è stata messa in sicurezza: è stato impedito il transito veicolare sotto il ponte della Cumana all’altezza della seconda fermata di Quarto.

Il rischio di un’esplosione è ancora in corso: difatti sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti della Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco che prontamente si sono messi all’opera per cercare di domare le fiamme. Preoccupazione da parte dei residenti e delle persone che avevano parcheggiato per prendere i propri figli all’uscita di scuola nelle immediate vicinanze. Pian piano le vetture sono state allontanate lasciando modo ai vigili del fuoco di procedere con le operazioni di di spegnimento.