Mangiano una pizza a pranzo e poi vanno via senza pagare il conto. È accaduto domenica scorsa a Quarto, in provincia di Napoli, alla pizzeria “Il Gazebo” in via Nullo, lunga via che unisce i comuni di Quarto, Giugliano e Villaricca. I protagonisti della brutta vicenda sono una coppia, un uomo e una donna.

Quarto, mangiano in pizzeria e vanno via senza pagare il conto

A denunciare quanto accaduto sono stati i titolari della nota pizzeria attraverso i canali social. Su Facebook, i proprietari hanno pubblicato la foto dell’uomo e della donna (che sarebbero anche due clienti abituali) seduti al tavolo, intenti a consumare il proprio pasto, nonché la fotografia dell’automobile (con la targa oscurata) con la quale la coppia è arrivata nel locale ed è poi andata via senza pagare. A corredo delle due fotografie, si legge:

“Oggi questa coppia di persone, faccio fatica a classificarle “persone”, hanno mangiato e poi come 2 vigliacchi, approfittando del fatto che erano state qui altre volte, si sono allontanate senza pagare il conto. Dico a te vigliacco, sono riuscito a trovare la targa della tua auto. Se entro oggi vieni a pagare, la cestino. Altrimenti ti denuncio.”