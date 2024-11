Rientrato l’allarme per il bimbo di 11 anni portato via dal papà, Salvatore Carandente, 43 anni, costretto ai domiciliari a Pietramelara (Caserta). Ieri sera l’uomo ha riconsegnato il piccolo alla madre, Monica Tabacchino, 37 anni, che in questi giorni aveva lanciato appelli disperati per riabbracciare il figlio.

Quarto, lieto fine per il bimbo di 11 anni portato via dal papà: il piccolo è tornato a casa

Geloso e possessivo, Carandente, che si trovava in regime di arresti domiciliari perché accusato di truffa, aveva già manifestato in passato comportamenti violenti nei confronti della convivente. In occasione dell’ultimo episodio, al culmine di una lite, l’aveva strattonata per poi portarle via le chiavi macchina e scappare insieme al più grande dei tre figli, di appena 11 anni.

Monica – che è originaria di Quarto – ha sporto denuncia presso i carabinieri della locale stazione. Per fortuna, la situazione è rientrata ieri sera. Carandente si è ripresentato a casa consegnando il piccolo tra le braccia della madre. Occorrerà adesso capire come le autorità intendono procedere nei confronti del 43enne, che ha tra l’altro violato il regime degli arresti domiciliari per darsi alla fuga.