Una palazzina, per motivi che non sono ancora chiari, è andata a fuoco al primo piano di via Crocillo, a Quarto. All’interno c’era un anziano signore visibilmente agitato sulla veranda dell’appartamento. Dalla strada Domenico Carandente, mentre era a bordo della sua vettura, si è reso conto di quanto stava accadendo. E così, senza pensarci due volte, si è fiondato all’interno dello stabile ed ha sfondato la porta.

Quarto, in fiamme appartamento in via Crocillo: passante salva anziano. “Così l’ho salvato”

L’uomo ha portato l’anziano in salvo con l’aiuto dei carabinieri, arrivati subito sul posto con gli agenti della polizia municipale di Quarto, guidati dal comandante Ludovico di Maio. Decisivo anche l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme. Le cause dell’incendio non sono ancora ben chiare, si presume che si sia trattato di un incidente accidentale. Ora spetterà ai pompieri e alle forze dell’ordine capire che cosa sia successo e stabilire l’origine dell’incendio. L’anziano rimasto intrappolato, l’uomo che lo ha salvato e uno dei carabinieri intervenuti nella palazzina in fiamme sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e non hanno riportato gravi ferite. Il militare ha riscontrato problemi al momento dell’uscita dalla palazzina manifestando una leggera intossicazione.

L’intervista a Domenico Carandente