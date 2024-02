Il piccolo Christian, di quattro anni e mezzo, è rientrato nel Regno Unito. Ieri sera, il bambino – figlio di genitori separati, entrambi italiani e protagonisti di una controversia legale – ha viaggiato sull’aereo che lo ha riportato nel territorio britannico.

Quarto, il piccolo Christian è tornato in Inghilterra con la mamma

Ad accompagnarlo la madre che precedentemente era rientrata in Italia rispettando, di fatto, la decisione del Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Nello specifico, i giudici hanno stabilito che il bambino deve tornare a vivere con la madre in Inghilterra. La donna, affetta da disturbi di personalità, era stata allontanata dalla residenza coniugale dove abitava con il figlio e l’ex coniuge. Fabrizio, il padre di Christian, ha di nuovo lanciato un appello affinché il figlio possa ritornare presto a Quarto, la città dove ha vissuto negli ultimi due anni e mezzo.

L’appello del papà Fabrizio

“Christian adora la pizza. Adora mangiarla vicino al mare. Ed è qui che andavamo sempre. Gli piaceva gettare in acqua piccole briciole di pane per vedere i pesciolini che correvano a mangiarle. Ora non posso più portarlo lì, dove gli piaceva andare. Da lunedì 26/02/2024 Christian ha lasciato l’Italia. Non c’è stato nulla da fare. Mi é stato tolto dal Tribunale dei Minori di Napoli dopo più di due anni che viveva da solo con me per essere trasferito in Inghilterra e per essere affidato alla madre. Mi appello alle ISTITUZIONI ITALIANE affinché riportino Christian a casa sua, in Italia”, è il messaggio disperato di Fabrizio sui social.