Quarto. Furto notturno al caseificio “La Vecchia Masseria”: ignoti devastano la struttura e portano via la cassa

Furto nella notte al caseificio “La Vecchia Masseria”, dove ignoti hanno preso di mira la struttura, causando ingenti danni.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno segato la serranda del locale e sono entrati all’interno, riuscendo a portare via la cassa elettronica contenente l’incasso. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, comprende soprattutto denaro contante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini e stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e del locale di via Campana nella speranza di risalire agli autori del raid.

