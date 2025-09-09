Quarto. Furto notturno al caseificio “La Vecchia Masseria”: ignoti devastano la struttura e portano via la cassa

Furto nella notte al caseificio “La Vecchia Masseria”, dove ignoti hanno preso di mira la struttura, causando ingenti danni.

Quarto. Furto notturno al caseificio “La Vecchia Masseria”: ignoti devastano locale e portano via la cassa

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi hanno segato la serranda del locale e sono entrati all’interno, riuscendo a portare via la cassa elettronica contenente l’incasso. Il bottino, ancora in corso di quantificazione, comprende soprattutto denaro contante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini e stanno visionando le telecamere di sorveglianza della zona e del locale di via Campana nella speranza di risalire agli autori del raid.