L’escalation di violenza, di furti e rapine che sta travolgendo la città di Quarto registra un nuovo episodio. Un’intera famiglia composta da mamma, papà e due ragazze è stata infatti sorpresa nel cuore del sonno da una banda di malviventi, tenuta in ostaggio, picchiata e derubata. Il racconto a “La Vita In Diretta” su Rai1.

Quarto, famiglia sequestrata in casa e rapinata: banditi si fingono poliziotti

Sono le 4 di notte di alcune settimane fa quando tre malviventi fanno irruzione all’interno di una viletta familiare. Due sorelle di 27 e 29 anni, Chiara e Assunta, si ritrovano in stanza due sconosciuti che cominciano a malmenarle urlando di essere agenti di Polizia. Mentre le ragazze sono tenute in ostaggio con una pistola, gli altri rapinatori fanno irruzione nella camera da letto dei genitori, dove, insieme alla mamma delle giovani, c’è anche il papà momentaneamente allettato per motivi di salute.

I sequestratori passano a quel punto alla seconda parte del piano: rinchiudono tutta la famiglia in una delle camere da letto dove uno dei ladri fa da palo, mentre gli altri – per circa un’ora – svaligiano la casa mettendo a soqquadro armadi e cassetti. Alla fine del raid portano via soldi, oro e preziosi. L’incubo finisce soltanto verso le 5, quando i ladri vanno via. A quel punto Chiara e Assunta chiamano i soccorsi. Riportano ferite e graffi sul corpo. Per loro c’è bisogno anche di cure mediche.

Escalation di furti

Quarto sta assistendo in queste settimane a un’autentica ondata di microcriminalità. Sono decine le segnalazioni di furti negli appartamenti. Un’abitazione è stata addirittura presa a picconate dai ladri. Un altro episodio, invece, vede protagonista un malvivente ripreso dalle telecamere che scappa dal balcone dopo essere stato sorpreso dalla nipote della proprietaria. A immortalare la fuga alcune immagini di videosorveglianza.