E’ allarme microcriminalità nel comune di Quarto e nelle zone limitrofe. Sarebbero diverse le segnalazioni di furti e raid negli appartamenti giunte in questi giorni. L’ultimo episodio in via Kennedy, periferia nord della cittadina flegrea, dove un balordo si è intrufolato in un’abitazione per poi scappare dal balcone.

Quarto, si ritrova ladro in casa mentre fa la doccia: balordo scappa dal balcone

Il tentato colpo è avvenuto sabato sera. A documentare la scena una telecamera di videosorveglianza installata in un edificio di fronte. Secondo quanto ci riferisce una lettrice, il malvivente si sarebbe introdotto in un appartamento situato al primo piano della palazzina che ospita il supermercato Decò. Mentre il balrdo ha cominciato a rovistare nei cassetti e negli armadi, si è ritrovato di fronte una ragazza appena uscita dalla doccia, nipote della proprietaria.

La giovane, spaventata, ha immediatamente allertato la parente che in quel momento si trovava in strada. Nel filmato si vede la donna che corre presumibilmente per chiedere aiuto. Poco dopo si nota il ladro che apre il balcone, scavalca la ringhiera e si cala giù sull’asfalto dal primo piano. Accerchiato da alcune persone, tra cui la zia, il malvivente scappa a piedi, si fionda nell’abitacolo dell’auto del complice e scappa facendo perdere le proprie tracce.