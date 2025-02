Il turno era appena terminato, ma il senso del dovere non ha abbandonato un carabiniere di Quarto che, ancora in uniforme e diretto a casa, ha notato qualcosa di sospetto lungo via Campana. Due uomini stavano rovistando all’interno di un’auto in sosta, con la portiera visibilmente forzata.

Quarto, carabiniere fuori servizio sventa furto d’auto: due arresti

Alla vista del militare, i due hanno tentato la fuga, dando il via a un inseguimento. Il carabiniere, mentre li tallonava, ha immediatamente allertato la centrale operativa del 112, richiedendo il supporto delle pattuglie presenti in zona.

Grazie all’intervento di una pattuglia della tenenza di Quarto, i fuggitivi sono stati intercettati e bloccati a bordo di una Lancia Y. Si tratta di Fabio Hadzovic e Costantino Adzovic, rispettivamente di 30 e 29 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

Durante la perquisizione del veicolo, i militari hanno trovato diversi strumenti da scasso e la refurtiva appena sottratta dall’auto presa di mira. Per i due malviventi sono scattate le manette: ora si trovano in camera di sicurezza in attesa di giudizio, accusati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.