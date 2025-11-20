Quarto, cane abbandonato ed esposto alle intemperie: momenti di tensione tra animalista e proprietaria

Momenti di tensione questo pomeriggio a Quarto, in via Viticella, per la segnalazione di un cane chiuso in un recinto ed esposto alle intemperie. Un noto animalista, Enrico Rizzi, si è recato sul posto per documentare le condizioni in cui si trova l’animale, accompagnato dagli agenti della Polizia Municipale.

All’arrivo della proprietaria, però, la situazione è precipitata: sono volati insulti e offese e la donna, mentre era alla guida della sua auto, ha afferrato la telecamera di un operatore. Quest’ultimo si è aggrappato alla portiera nel tentativo di recuperare l’attrezzatura ed è stato trascinato per alcuni metri. Ferito anche un vigile urbano a seguito di una caduta accidentale. Indagini in corso da parte della Municipale per ricostruire responsabilità. Del caso si sarebbero occupati anche i veterinari dell’Asl.