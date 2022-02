Si prega a Quarto per un bambino di 3 anni precipitato dal secondo piano di uno stabile, in Via Casalanno. Il piccolo è in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli

Quarto, bimbo di 3 anni precipita dal secondo piano: è grave

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi ad una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto. Trasportato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da alcuni vicini e dalla madre, gli è stata diagnosticata una “frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale”.

Il personale medico ne ha disposto immediatamente il trasferimento al Santobono di Napoli, dove è ancora in vita ma ricoverato in prognosi riservata. I Carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno avviato indagini per comprendere la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità. Il papà del bimbo lavora a Brescia, la mamma a Quarto. La donna, da quanto si apprende, si sarebbe allontanata dalla propria abitazione per andare a prendere a scuola un altro figlio e il piccolo di tre anni sarebbe rimasto in casa con un altro fratello 14enne.