Via al cantiere del centro polifunzionale nell’area dell’ex cementificio di Quarto un tempo appartenente al clan Nuvoletta egemone nell’area nord nord di Napoli. Per il progetto è stato sottoscritto al comune di Quarto un protocollo di legalità tra l’amministrazione e l’APS “SOS Impresa Rete per la Legalità”.

Quarto, al via il cantiere per il centro polifunzionale nell’ex cementificio dei Nuvoletta

Il piano di rilancio dell’area prevede la costruzione del centro polifunzionale con cavea teatrale e musicale e 13mila metri quadrati di area verde e area sportiva e relax finanziati con i fondi del Pnrr per 5 milioni di euro. Il protocollo è stato siglato altresì per la costituzione in parte civile del comune di Quarto nell’ambito dei processi contro racket e usura. L’attesa è durata ben 33 anni.

“Una data storica – dice il sindaco Antonio Sabbino – i lavori termineranno entro il dicembre 2025. Abbiamo voluto celebrare questa storica data proprio alla vigilia del 21 marzo, giornata per la legalità e in ricordo delle vittime innocenti di camorra. Continuiamo senza sosta il nostro lavoro sul recupero dei beni confiscati e al contempo tuteliamo i cittadini e gli imprenditori che hanno deciso di denunciare i clan”.