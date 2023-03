Per rubare in casa distruggono (quasi) completamente una parete. A Quarto, i ladri sono scatenati come non mai: l’ultimo furto avvenuto nel piccolo comune flegreo mostra con quanta violenza un’abitazione sia stata messa a soqquadro e perfino danneggiata da alcuni topi d’appartamento.

Quarto, abbattono pareti per svaligiare casa: la nuova tecnica dei ladri

La denuncia arriva dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, contattato da alcuni residenti disperati, che ha pubblicato sui suoi canali social un filmato registrato con il telefonino da un cittadino.

Al suo rientro, l’uomo si è ritrovato la casa completamente sventrata, in disordine e con una parete presa a picconate. Stando alla ricostruzione dei fatti, i delinquenti dopo aver forzato inutilmente la porta d’ingresso hanno pensato di realizzare un buco in un muro. E così, attraverso quel passaggio, sono riusciti ad entrare nell’appartamento e a fare razzia di denaro e di altri oggetti dal grande valore affettivo.

“Secondo quanto ci riferiscono i residenti di Quarto, da circa due mesi, si susseguono con cadenza quotidiana i furti negli appartamenti. Una vera azione criminale che i delinquenti dalle ore 16:00 alle 20:00 metterebbero in pratica indisturbati strada per strada”, commenta Borrelli che chiede un incremento di forze di polizia per garantire maggiore controllo in città. I cittadini vivono ormai nel terrore – aggiunge il parlamentare – lamentano inoltre, la presenza di poche pattuglie delle forze dell’ordine che invece sarebbe urgente rafforzare”.