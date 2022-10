Mancano pochi giorni al nuovo accredito per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. Il pagamento del Reddito di Cittadinanza (RDC) e della Pensione di Cittadinanza (PDC) per la mensilità di ottobre 2022 è previsto a partire dal 22 ottobre per i vecchi percettori, e a partire dal 16 ottobre per chi ha inviato una nuova domanda Rdc/Pdc.

Quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza devi fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it.

Cosa posso acquistare con la Carta RdC?

Gestione e utilizzo della Carta del Reddito di Cittadinanza sono in capo a Poste Italiane. Queste informazioni sono disponibili sul loro sito al link https://www.poste.it/carta-rdc.html.

Reddito di Cittadinanza, le ultime novità

A partire dalla data di lunedì 3 ottobre 2022, è stata a tutti gli effetti aggiornata la domanda telematica che viene utilizzata dagli utenti al fine di presentare richiesta per accedere al reddito di cittadinanza o alla pensione di cittadinanza.

Con la nuova regola prevista dalla Legge di Bilancio 2022, quindi, sarà concessa la possibilità di richiedere ed accedere agli importi del reddito di cittadinanza anche a quei cittadini e a quelle famiglie in cui vi è un componente del nucleo che è in stato detentivo, ma con alcune precisazioni.