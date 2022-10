Dopo le elezioni del 25 settembre la maggior parte dei percettori del Reddito di Cittadinanza si chiede cosa succederà in futuro e i possibili cambiamenti. Al momento, almeno nei prossimi mesi non cambierà nulla. Per le nuove proposte bisognerà attendere le decisioni del nuovo Esecutivo.

Pagamenti reddito di cittadinanza Ottobre 2022

La ricarica della carta Rdc avviene come sempre in due fasi. Per chi ha fatto domanda per la prima volta o per coloro che hanno rinnovato per altri 18 mesi, riceveranno la ricarica insieme alla carta prepagata, a partire dalla prima metà del mese. Ad ottobre, i beneficiari potrebbero ricevere il denaro già a partire dal giorno 14 dopo le ore 13. Tutti gli altri dovranno attendere il giorno 27, per percepire la ricarica ordinaria.

Quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza basta fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it.

Reddito di Cittadinanza, quando avviene la sospensione

Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare: