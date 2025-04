Lo scorso ottobre, in occasione dell’udienza generale in Vaticano, il Papa – scomparso ieri mattina – benedisse l’icona di Maria Santissima di Casaluce, compatrona di Aversa. Presenti all’incontro il comitato Festeggiamenti in onore di Maria S.S di Casaluce, il sindaco Franco Matacena, il vescovo Angelo Spinillo e i parroci della chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, don Antonio Fabozzi e don Antonio Migliaccio. “Gli aversani sono i più gioiosi d’Italia”, disse il Pontefice rivolgendosi a don Fabozzi.

Quando il Papa benedì l’icona di Maria S.S di Casaluce: Aversa lo ricorda con devozione

“È stato un momento storico, ma anche di fede e di popolo, che la nostra comunità e la città di Aversa non dimenticherà mai”, ha detto ai microfoni di Teleclubitalia don Antonio Migliaccio. Un momento di grande emozione che resta impresso nella memoria della comunità normanna.