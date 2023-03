Ha picchiato gli agenti della Municipale solo perché avevano contestato l’uso di un tagliandino appartenente a una persona deceduta. E’ la surreale vicenda denunciata a Qualiano dal sindaco Raffaele De Leonardis.

Qualiano, usano tagliando disabili di persona deceduta: vigili picchiati

Continuano a Qualiano i controlli finalizzati a reprimere lo spregevole fenomeno dell’utilizzo di contrassegni per disabili da parte di soggetti non autorizzati. Gli agenti della Polizia Municipale – agli ordini del comandante Gaetano Cerasuolo – durante le attività di verifica sono stati aggrediti da un soggetto che esponeva un tagliandino non utilizzabile perché appartenente ad una persona deceduta.

I caschi bianchi, prontamente, hanno immobilizzato l’uomo e lo hanno condotto negli uffici del locale comando dove è stato identificato e si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria. Nell’ottica di una costante azione di contrasto all’illegalità diffusa ed ai problemi legati alla viabilità cittadina, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Qualiano guidata dal sindaco Raffaele De Leonardis, i controlli da parte della Polizia Municipale procederanno spediti anche nei prossimi giorni.

Comunicato stampa