Scippo con strappo a Qualiano. Vittima una donna trascinata e fatta cadere a terra. A darne notizia è il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Qualiano, trascinata e ferita da scippatore: caccia al malvivente

Teatro della vicenda è il corso Filadelfia, traversa di via Giuseppe di Vittorio, dove la donna stava passeggiando a piedi. La cittadina sarebbe stata avvicinata da uno scippiatore che, nel tentativo di portarle via la borsa o un monile, l’ha fatta cadere a terra. Fortunatamente, i cittadini presenti hanno prontamente fornito assistenza e hanno chiamato il 118. La donna, tuttavia, in stato confusionale, è affidata alle cure mediche dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ha riportato ferite alla festa.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale stazione che non escludono nessuna pista. I militari sarebbero già sulle tracce dei responsabili. Si tratterebbe di balordo che ha agito in sella a un motoveicolo.

“Stiamo seguendo l’evolversi della situazione sperando che la donna possa presto rimettersi – ha tuonato Borrelli -. Alle forze dell’ordine abbiano chiesto di individuare al più presto l’autore dello scippo che dovrà finire in carcere. Stiamo assistendo ad un’escalation di criminalità e violenza per le strade che diventano sempre più off-limits per i cittadini onesti che si vedono privati della libertà e della sicurezza”.