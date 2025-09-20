Con la riapertura delle scuole, la Polizia Municipale di Qualiano ha intensificato i controlli sui servizi di trasporto scolastico, dopo un’estate segnata da interventi mirati al contrasto dell’illegalità diffusa sul territorio.

Qualiano, scuolabus abusivo: scatta il sequestro. Controlli a tappeto in città

Su indicazione del Sindaco Raffaele De Leonardis, da sempre attento alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione, il Comandante della Polizia Municipale ha disposto verifiche puntuali per garantire la sicurezza di studenti e famiglie.

Nella mattinata di oggi, sabato 20 settembre, le pattuglie hanno effettuato controlli su diversi scuolabus in circolazione in via Santa Maria a Cubito. La maggior parte dei mezzi è risultata in regola con le normative vigenti, mentre un veicolo è stato sequestrato perché privo della necessaria autorizzazione per il noleggio con conducente. “

Questi interventi rappresentano un segnale chiaro di attenzione verso la sicurezza dei bambini e delle famiglie – ha dichiarato il Comandante – una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale e per il nostro Corpo.” Le attività di controllo continueranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di assicurare regolarità e sicurezza nei trasporti scolastici.