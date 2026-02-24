Qualiano, rientrata la salma di Luciano: domani saranno celebrati i funerali

La comunità di Qualiano si prepara a dare l’ultimo saluto a Luciano Capasso, il giovane di 25 anni tragicamente ucciso dopo essere stato travolto da una valanga sulle montagne di Saint Moritz, in Svizzera. I funerali si terranno domani, 25 febbraio, alle 16, presso la Parrocchia Maria SS. Immacolata. A darne l’annuncio i fratelli Tarry, Antonio e Emmanuel e la mamma Raffaela e il padre Rodolfo.

Il corpo del ragazzo, disperso da giorni durante un’escursione in solitaria, è stato ritrovato senza vita dalle autorità elvetiche la mattina del 22 febbraio dopo che le avverse condizioni meteo avevano reso difficili per giorni le ricerche. Tante le polemiche sul presunto ritardo nei soccorsi. Tuttavia Luciano sarebbe deceduto sul colpo o poco dopo l’impatto con la slavina. La salma, dopo il via libera della Procura svizzera, sta facendo rientro in Italia in queste ore.