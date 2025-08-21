Travolto in scooter da un pirata della strada. È successo in via Santa Maria a Cubito, a Qualiano, a una manciata di metri da piazza Rosselli, nei pressi di una nota pompa di benzina. Vittima un giovane di 19 anni, medicato all’ospedale di Giugliano.

Qualiano, pirata della strada investe 19enne in scooter: caccia alla Yaris blu

Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in direzione centro dopo una giornata di lavoro quando, in fase di sorpasso, sarebbe stato urtato e scaraventato da un’altra vettura, una Yaris di colore blu, proveniente dall’altra direzione. Dopo l’impatto, il centauro è rovinato al suolo mentre l’automobilista ha fatto perdere le sue tracce. I primi a prestare soccorso sarebbero stati alcuni dipendenti e clienti di un market situato nelle vicinanze.

Per fortuna il ragazzo è riuscito a recarsi autonomamente al pronto soccorso dell’ospedale di Pozzuoli e a ricevere le cure necessarie. Per lui, fortunatamente, solo escoriazioni e lesioni superficiali. È stato dimesso con 7 giorni di prognosi ma dovrà sottoporsi nei prossimi giorni ad ulteriori accertamenti medici per scongiurare la presenza di fratture ossee. La mamma della vittima ha lanciato un appello sui social per rintracciare il pirata della strada. Decisive potrebbero risultare le immagini di videosorveglianza delle attività commerciali della zona.