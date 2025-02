Esponevano sul parabrezza dei loro veicoli permessi riservati alle fasce protette, alcuni di questi falsificati o fotocopiati, per poter parcheggiare in tutta comodità. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale, guidati dal comandante Gaetano Cerasuolo, che nel comune di Qualiano hanno provveduto a sequestrare otto contrassegni. A darne notizia è stato il sindaco della cittadina a Nord di Napoli, Raffaele De Leonardis.

Qualiano, permessi disabili falsificati: scattano denunce e sequestri della Polizia locale

“Un fenomeno grave e deplorevole, che lede i diritti delle persone realmente bisognose e che l’amministrazione comunale sta contrastando con fermezza. L’operazione, svolta in vari punti strategici della città, ha consentito di individuare numerosi casi di utilizzo improprio dei pass per disabili. Gli autori di tali illeciti sono stati sanzionati severamente, con il ritiro immediato dei permessi e la segnalazione agli organi competenti”, si legge in un post del primo cittadino sui social.

Ma l’azione della Polizia Municipale non si è fermata qui. Gli agenti della Locale hanno sanzionato soggetti privi di assicurazione e revisione obbligatoria, oltre che porre sotto sequestro i loro veicoli. Prosegue, intanto, l’attività di contrasto allo sversamento illecito di rifiuti. Grazie all’ausilio di telecamere di sorveglianza e pattugliamenti mirati, sono stati individuati e multati diversi trasgressori sorpresi a smaltire rifiuti in maniera illegale. “Il Comandante della Polizia Locale ha ribadito che i controlli proseguiranno con cadenza regolare e che nessuna infrazione resterà impunita”, aggiunge il sindaco De Leonardis, per poi rivolgere un appello alla cittadinanza: “L’amministrazione invita tutti i cittadini a segnalare situazioni di illegalità e rispettando le norme vigenti”.