Ubriaco, avrebbe percosso la figlia 16enne. Poi la moglie. E ancora, avrebbe minacciato di ucciderle con un coltello da cucina: il tutto davanti agli altri 3 figli minori. È successo a Qualiano, in provincia di Napoli: l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri, giunti sul posto dopo aver ricevuto una segnalazione.

Qualiano, per sbaglio cade il cellulare: 42enne picchia moglie e figlia

Secondo quanto ricostruito dai militari, il 42enne – incensurato – avrebbe picchiato la figlia solo perché responsabile di aver fatto cadere il suo cellulare. A quel punto la madre della giovane sarebbe intervenuta per difenderla dalle percosse del marito. La sua intromissione, però, non sarebbe piaciuta al 42enne il quale, poco dopo, si sarebbe scagliato contro di lei, aggredendola. Non era la prima volta che la donna veniva picchiata dal marito: lei e i suoi figli erano costretti a vivere in quel clima di terrore costante da ormai 12 anni.

E davanti agli altri tre figli, l’uomo avrebbe minacciato di morte le due donne. Durante la lite, alcuni passanti hanno sentito urlare in strada e composto il 112.

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti subito sul posto. In casa, le due donne erano rannicchiate in un angolo. Livide, i tre bambini ancora in lacrime. Il 42enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.