Un negozio di abiti firmati completamente abusivo. E’ la scoperta fatta dai carabinieri della compagnia di Giugliano in via Campana, in pieno centro a Qualiano. A finire nei guai un 42enne del posto, titolare di una boutique d’abbigliamento.

Qualiano, negozio di griffe completamente abusivo: scatta il sequestro

L’operazione è avvenuta nell’ambito di servizi a largo raggio dei carabinieri in diverse città a nord di Napoli volti al contrasto dell’abusivismo edilizio. A Qualiano, i militari dell’Arma e il personale tecnico del Comune hanno controllato l’attività commerciale di un 42enne in via Campana, un noto negozio di griffe, e hanno constatato che il locale era completamente abusivo.

Il locale di circa 250 metri quadrati è stato sequestrato perché durante il controllo sono emerse difformità rispetto al permesso a costruire e la variazione della destinazione d’uso: da uso abitativo a uso commerciale. L’attività commerciale è stata sospesa e i controlli continueranno anche nei prossimi giorni. Il locale, che vanta decine di migliaia di followers su Instagram, è noto anche per aver avuto tra i suoi clienti calciatori del Napoli e vip del territorio.