Qualiano, Massimiliano morto per un malore a 32 anni: il ricordo degli amici

Si chiama Massimiliano D’Ausilio, il giovane di 32 anni che ieri è stato stroncato da un infarto all’esterno del supermercato Decò di via Campana, a Qualiano, dove lui lavorava.

Residente a Villaricca, ma conosciuto anche a Qualiano, lavorava nella nota catena di supermarket in qualità di scaffalista. Inutile l’arrivo dei soccorsi ieri pomeriggio. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Grande sconcerto tra i clienti del supermercato e i colleghi della vittima. A strapparlo prematuramente alla vita, stando alle prime ipotesi, sarebbe stato un infarto.

Dopo aver appreso la notizia della sua morte, è partito il tam tam sui social da parte di amici e conoscenti. “Ancora incredula non riesco a capacitarmene. Siamo cresciuti insieme e questa notizia è davvero inaccettabile. Non meritavi questo”, scrive Lucia.

“Non ci sono parole. Quando l’ho saputo, non volevo crederci. Non immaginavo che fosse capitato proprio a te. E pensare che fino a poco tempo fa parlavamo del dolore che ci portavamo dentro dovuto alla perdita dei nostri papà. Tu incoraggiavi me ed io facevo lo stesso con te”, è il commento di Francesco. I funerali del 32enne si terranno nella giornata di oggi, alle 15.00, presso la chiesa di San Francesco.