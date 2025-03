Un episodio di violenza domestica ha scosso Qualiano, dove una disputa su una televisione è degenerata in un’aggressione. Un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato. Vittime la nipote di 28 anni e la mamma.

Qualiano, lite in casa per la tv donata dal nonno: prende a botte la nipote e la minaccia di morte

Tutto è iniziato con un dono: il nonno di una 28enne, prima di morire, le ha regalato una smart TV. Un gesto che, però, non è stato accettato dallo zio della giovane, che vive con lei e con la madre. Convinto che quell’oggetto gli spettasse di diritto, ha iniziato a chiederlo insistentemente, dando il via a continue discussioni che si sono trasformate in vere e proprie liti violente.

Alla vigilia dell’8 marzo, la tensione è esplosa: l’uomo ha aggredito la nipote, colpendola per costringerla a cedere la televisione. Spaventata, la giovane si è rifugiata in bagno mentre lo zio sfogava la sua rabbia, danneggiando mobili e minacciando di morte lei e sua madre, che assisteva impotente.

In preda al terrore, la 28enne ha chiamato il 112, chiedendo aiuto ai carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano. I militari sono intervenuti rapidamente, trovando l’aggressore – un 52enne già noto alle forze dell’ordine – ancora fuori controllo. Nemmeno la loro presenza lo ha fermato: ha continuato a minacciare le due donne, urlando alla nipote: “Hai chiamato i carabinieri? Ti ammazzo di botte davanti a loro”.

A quel punto, i carabinieri lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo è stato portato via in manette, ponendo fine a un incubo che durava da troppo tempo.