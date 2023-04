Sta facendo ancora discutere l’esclusione della lista Progetto Comune a Qualiano dalla coalizione di Raffaele de Leonardis. L’ex vicesindaco Di Domenico e quelli che erano i candidati al consiglio, 24 ore prima della presentazione delle liste, si sono visti negare il via libera. Progetto comune ha anche affisso dei manifesti in città parlando di “atteggiamento antidemocratico”. L’ex vicesindaco Di Domenico con delega ai lavori pubblici ha seguito in prima persona i progetti di restyling in città per questo non si spiega la scelta dell’attuale sindaco.

La civica non ha ancora deciso ora chi sosterrà alla competizione del 14 e 15 maggio. Il niet sarebbe arrivato accampando motivazioni che però non hanno convinto i candidati esclusi.