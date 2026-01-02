Qualiano in lutto, addio alla maestra Teresa: aveva 48 anni

Profondo cordoglio a Qualiano per la prematura scomparsa di Teresa Migliaccio, insegnante di 48 anni, venuta a mancare nelle scorse ore. La notizia ha sconvolto l’intera comunità cittadina, dove Teresa era molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno professionale e umano.

Insegnante stimata, Teresa Migliaccio era un punto di riferimento per colleghi, studenti e famiglie. Numerosi i messaggi di dolore e vicinanza che, in queste ore, stanno affollando i social network, a testimonianza dell’affetto e della stima che la circondavano.

Oggi i funerali a Qualiano

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 11.30 presso la parrocchia Maria SS Immacolata di Qualiano, dove amici, parenti e cittadini si riuniranno per l’ultimo saluto. L’intera città si stringe attorno alla famiglia di Teresa Migliaccio in questo momento di grande dolore, ricordandola come una donna, un’insegnante e una cittadina che ha lasciato un segno profondo nella comunità.