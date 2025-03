Ha suscitato indignazione e polemiche sui social il video di un noto tiktoker, Pasquale Manna, che all’interno dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile del Comune di Qualiano ha inscenato l’ufficializzazione di una promessa di matrimonio, seduto al posto del dirigente comunale e senza alcuna delega formale.

Qualiano, il sindaco sull’episodio del tiktoker in Comune: “Indagine interna per accertare le responsabilità”

L’episodio, diffuso sui social, ha spinto il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, a intervenire con un comunicato ufficiale: “Ritengo inaccettabile che l’immagine del Comune possa essere strumentalizzata in modo tanto irrispettoso, compromettendo la serietà delle istituzioni e il lavoro quotidiano di chi opera con dedizione e professionalità”.

Il primo cittadino ha annunciato l’apertura di un’indagine interna per chiarire eventuali responsabilità e adottare, se necessario, provvedimenti disciplinari. “Questo episodio non rappresenta né i valori né il decoro che un’amministrazione pubblica deve garantire. Saranno prese tutte le misure necessarie per tutelare la credibilità e la dignità del nostro Ente”, ha assicurato De Leonardis.