Arresto messo a segno dai carabinieri nella notte a Qualiano. A finire in manette Domenico Fiorentino, 21 anni, sorpreso con droga e armi durante un servizio di pattugliamento del territorio.

Qualiano, 21enne sorpreso con droga e armi: arrestato

E’ notte ma una parte della cittadina a nord di Napoli non dorme. Un giovane siede su uno scooter ma il suo atteggiamento è sospetto. I militari della stazione locale comprendono immediatamente che qualcosa non quadra e chiedono al giovane di vuotare le tasche. E’ così che spuntano fuori 11 dosi di cocaina, destinati alla vendita al dettaglio, e 185 euro in contanti, probabilmente ottenuti smerciando droga durante la notte.

Fiorentino è nei guai che peggiorano quando nel sottosella dello scooter (il suo) i militari dell’Arma di Qualiano trovano anche un coltello a serramanico. Finito in manette il 21enne qualianese è stato portato in carcere ed è lì che dovrà pensare a cosa raccontare al giudice. Risponderà di detenzione di armi e sostanze stupefacenti a fini di spaccio.