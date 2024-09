Pasquale Manna nei guai. Il titolare del concessionario di auto famoso sui social e in particolare su TikTok è stato denunciato a Qualiano, in località Pozzo Nuovo. Durante un controllo, i carabinieri hanno riscontrato l’assenza di diverse autorizzazioni.

Qualiano, Auto Manna nei guai: intero capannone abusivo. Sequestrato il rimessaggio auto

I militari dell’Arma, insieme a personale dell’ufficio tecnico del comune, hanno fatto visita all’autosalone situato a in località Pozzo Nuovo. Durante gli accertamenti è emerso che l’attività era sprovvista delle autorizzazioni ambientali e della documentazione per la prevenzione incendi.

L’intera struttura, costituita da capannone per rimessaggio auto, uffici e locale lavaggio veicoli, non aveva le autorizzazioni edilizie ed è dunque risultata abusiva. L’intera area di 3.700 metri quadrati è stata sequestrata preventivamente.

Chi è Pasquale Manna

Pasquale Manna è un rivenditore popolarissimo sui social, in particolare su TikTok, per il suo stile “urlato” e i siparietti con cui commercializza le automobili in esposizione. A partecipare ai suoi show anche i figli. Sul suo profilo vanta centinaia di migliaia di folllowers, che gli hanno permesso di ampliare negli ultimi anni il suo giro d’affari e guadagnare rapidamente popolarità.

Negli ultimi tempi era finito al centro di alcune denunce social da parte del parlamentare Francesco Emilio Borrelli, che ne stigmatizzava lo stile trash e il ricorso a pratiche poco “ortodosse” – come bloccare il traffico veicolare – per pubblicizzare i suoi prodotti e girare filmati con l’ausilio della figlia.