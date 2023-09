2500 pacchetti di sigarette di contrabbando e 2800 euro in contante. E’ quanto hanno sequestrato i carabinieri all’esito di un’operazione eseguita a Qualiano. Due le persone nei guai: un 54enne, Massimo Mazzola, e un 48enne. Per il primo sono scattate le manette; per il secondo, invece, una denuncia.

Qualiano, scoperti 2500 pacchetti di sigarette di contrabbando: un arresto e una denuncia

I militari hanno notato più volte un’auto sospetta transitare in via Palumbo. Sempre la stessa. Raggiungeva un altro veicolo e poi ripartiva. Una sorta di staffetta che ha incuriosito e convinto i carabinieri ad andare a fondo.

Bloccati entrambi i conducenti, i militari hanno rinvenuto le sigarette in un’auto, circa cinquanta chili, e 2800 euro, custoditi nelle tasche dell’uomo che faceva da staffetta.

Mazzola è stato portato in carcere in attesa di giudizio. Per il 48enne trovato col denaro, una denuncia. Dovranno rispondere di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Sotto chiave sono finiti i 5 scatoloni carichi di 2500 pacchetti di bionde di manifattura illecita e il danaro contante.