Qualiano, commercianti in rivolta contro il caro vita e il caro carburanti: bloccata piazza Kennedy

La protesta contro il caro vita e l’aumento dei prezzi dei carburanti si estende anche a Qualiano, dove alla mobilitazione degli autotrasportatori si sono uniti i commercianti locali. Circa venti negozianti hanno deciso di abbassare le saracinesche delle proprie attività commerciali e scendere in strada per manifestare il proprio malcontento di fronte ai rincari che stanno mettendo in difficoltà famiglie e imprese.

Qualiano, commercianti in rivolta contro il caro vita e il caro carburanti: bloccata piazza Rosselli

La protesta si è concentrata nella rotonda principale di piazza Kennedy, uno degli snodi più importanti della viabilità cittadina che collega Qualiano con Calvizzano, Giugliano e Villaricca. I manifestanti hanno bloccato la circolazione stradale, provocando pesanti disagi agli automobilisti e mandando il traffico completamente in tilt.

Al centro della mobilitazione il crescente peso dei costi energetici, del carburante e dei beni di prima necessità, che mette sotto pressione sia il settore dei trasporti sia le piccole attività commerciali. La protesta dei commercianti di Qualiano si aggiunge così a quella degli autotrasportatori, accomunati dalla preoccupazione per l’aumento dei costi e per le conseguenze economiche sulle rispettive attività.