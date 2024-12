Si è tenuto questa mattina, alla Prefettura di Napoli, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dopo la sparatoria avvenuta a Qualiano, che ha coinvolto un 56enne e alcuni ladri d’appartamento. Circostanza nella quale un giovane di 22 anni, Marco, è stato ferito da un proiettile vagante e sottoposto a un intervento chirurgico. All’incontro, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, erano presenti anche il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, l’assessore alla sicurezza Tommaso Picascia e il comandante della Polizia Municipale, Gaetano Cerasuolo.

Qualiano, comitato per l’ordine e la sicurezza dopo la sparatoria: “Stato c’è, evitare di farsi giustizia privata”

Il primo cittadino qualianese e il prefetto di Napoli hanno sottolineato l’importanza di affidarsi alle istituzioni. “Lo Stato c’è e sta intensificando i controlli. Evitiamo di fare giustizia privata, visto che le forze dell’ordine e le istituzioni sono presenti sul territorio”, ha detto De Leonardis. In merito alle condizioni del 22enne ferito, il sindaco di Qualiano fa sapere che il giovane è in fase di ripresa: “Ieri sono andato a trovarlo mi ospedale. Marco era appena uscito dalla sala operatoria, dove i medici gli avevano estratto un proiettile dall’alluce che è risultato fratturato. Si teme una lesione dei tendini, ma sono lesioni che andranno via, lasceranno solo un segno forte a livello psicologico. Il giovane stava infatti raggiungendo la sua auto quando si è ritrovato dinanzi una scena da far west. La sua paura più grande è che venisse scambiato per uno dei ladri, lì presente in funzione di “palo”. Questo gli ha procurato un forte shock emotivo ma, a parte questo, l’ho visto abbastanza sereno”, ha concluso De Leonardis.