Blitz anti-droga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania. A Qualiano i militari della locale stazione hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio Saverio Carandente, 53enne di Giugliano, già noto alle Forze dell’Ordine ed ex comparsa nella serie tv “Gomorra 2”.

Qualiano, cocaina e soldi in casa: arrestato ex comparsa di Gomorra

Durante la notte i militari hanno effettuato diverse perquisizioni e nella lente dei controlli anche l’appartamento del 53enne. Gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato 11 grammi cocaina e la somma contante di 550 euro ritenuta provento del reato. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio.

Non è la prima volta che scatta un arresto nei confronti del 53enne. L’uomo finì in manette 4 anni fa, quando i militari trovarono nel suo ristorante, situato in via Ripuaria, armi e droga. Carandente è noto per aver preso parte, come comparsa, ad una scena della seconda stagione della serie ‘Gomorra’. Nel suo locale, difatti, è stata girata una parte della celebre fiction di Sky.