Qualiano, Carabinieri in azione durante la partita di calcio: bloccati portiere e dirigente

Minacce all’arbitro per un gol in sospetto fuorigioco durante la partita del campionato regionale allo stadio Santo Stefano di Qualiano.

Qualiano, 2 persone denunciate dai Carabinieri durante la partita di calcio

I carabinieri della locale stazione hanno denunciato il dirigente e il portiere della squadra in trasferta dopo la rete validata dall’arbitro. I due, infatti, hanno minacciato e insultato il direttore di gara, dopo che quest’ultimo aveva assegnato il punto alla squadra padrona di casa. Il match in questione si è disputato nel pomeriggio di ieri, alle ore 15.30 tra lo Sport Village di Qualiano e il Borbonia Felix di Napoli, zona Toscanella.

Subito dopo l’intervento dei militari dell’arma si è continuato a giocare regolarmente. Il match è poi terminato con una vittoria per i padroni di casa per 3 a 2. Non resta che attendere il 29 gennaio 2023 quando si scenderà in campo per il prossimo “scontro” tra le due compagini napoletane.

Foto: immagine di repertorio