Il Comune di Qualiano distribuisce altri buoni Spesa per Natale. Si tratta di una misura di sostegno per persone e nuclei familiari in condizioni di assoluto disagio anche a causa della pandemia da Covid 19. Saranno distribuiti buoni di €50 per ogni componente familiare.

Può essere presentata una sola domanda per l’intero nucleo familiare. Tutte le domande saranno soggette a scrupolosi controlli e in caso di presentazione di più domande da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare (come da risultanze anagrafiche) le stesse verranno tutte annullate.

Requisiti

Possono presentare istanza di ammissione i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere residenti nel Comune di Qualiano;

2. in caso di richiedente percettore di reddito di cittadinanza, lo stesso non dovrà superare il limite massimo di 400,00 euro mensili;

3. avere un reddito ISEE non superiore a € 6.700,00;

Come presentare domanda

Con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti e gli accessi agli uffici comunali, quale misura di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, i cittadini interessati possono presentare domanda esclusivamente on line collegandosi al seguente link:

https://unbuonoperte.com/sw- admin2/registrati.php

La procedura è molto semplice ed intuitiva. E’ esclusa ogni diversa presentazione della domanda (email, a mano, pec ecc)

Termine presentazione domanda

Le domande potranno essere presentate da oggi, 15 dicembre 2021 entro, e non oltre, il giorno 22 dicembre alle ore 12

Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

– certificazione ISEE in corso di validità;

– documento di riconoscimento del richiedente.

Utilizzo del voucher

Agli aventi diritto sarà inviato un SMS al numero di cellulare indicato in fase di domanda, indicante l’importo disponibile e il PIN da utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati col Comune di Qualiano per l’acquisto di generi di prima necessità.

Gli esercizi commerciali e gli operatori economici convenzionati saranno resi noti sul sito internet del Comune. Il buono spesa alimentare:

– potrà essere utilizzato anche in più acquisti e in diversi esercizi commerciali accreditati entro il limite massimo dell’importo riconosciuto, senza commissioni a carico degli esercenti sulle transazioni effettuate;

– non è convertibile in denaro e non dà diritto ad eventuali resti in denaro;

– potrà essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla rete allestita dal Comune:

alimentari/farmacie/ parafarmacie/operatori economici;

– non può essere utilizzato per l’acquisto di alcolici;

– dovrà essere utilizzato entro, e non oltre, il 30/04/2022

Adesione commercianti

Contestualmente è stato pubblicato anche l’avviso pubblico per l’adesione delle attività commerciali interessate ad accettare i buoni spesa erogati dal Comune di Qualiano.

I commercianti interessati dovranno presentare la domanda, entro il 22 dicembre, utilizzando esclusivamente la piattaforma accessibile direttamente tramite il seguente link:

https://unbuonoperte.com/sw- admin2/registrati_esercente. php

All’istanza, che dovrà essere compilata in tutti i campi, dovrà essere allegato, sempre in formato digitale, il certificato camerale dell’attività.