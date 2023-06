Qualiano. Gradita visita del conduttore Beppe Convertini alla Residenza Gianà di Qualiano.

“Alla Residenza Gianà” dedichiamo molto del nostro tempo alla cultura e alla lettura, infatti a cadenza settimanale abbiamo il nostro “Caffè Letterario”, un tempo in cui sorseggiamo un buon caffè e diventa per noi il momento migliore per creare un punto d’incontro per discutere di temi come, politica , attualità e tematiche di valore culturale – ha dichiarato Nicola Galdiero, tra i responsabili della struttura storica che ospita anziani , poi conclude – siamo felici di intensificare le nostre conoscenze e aver avuto tra noi direttamente dal programma “Linea Verde” Beppe Convertini con la presentazione del suo libro “Paesi Miei”, un testo che tocca tutte le regioni d’ Italia e ci offre la possibilità di sognare e viaggiare con uno scorcio inedito di tutte le regioni d’Italia”.