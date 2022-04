Blitz dei Carabinieri della stazione di Qualiano, sequestrato autosalone. I militari dell’arma durante un servizio di controllo hanno denunciato una donna 38enne, incensurata, di Giugliano in Campania, per stoccaggio e smaltimento illecito di rifiuti, scarichi in fogna non autorizzati e cambio irregolare di destinazione d’ uso.

Qualiano, blitz dei Carabinieri

I militari hanno ispezionato l’autosalone di proprietà della donna ed hanno riscontrato che l’attività commerciale non avesse l’autorizzazione allo scarico delle acque industriali in fogna civile né il formulario per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività di impresa.

Le opere all’interno dell’attività di 1800 metri quadrati erano state realizzate con altra destinazione d’uso e quindi sono state sequestrate.

L’ultimo sequestro a Giugliano

Meno di un mese fa a Giugliano, gli agenti della Polizia Municipale hanno sequestrato 24 mini appartamenti di circa 25/35 metri quadri cadauno realizzati in una traversa di via Colonne completamente privi di autorizzazioni. Il valore complessivo dei beni ammonta a più di mezzo milione di euro. In quella circostanza i caschi bianchi denunciarono il committente.