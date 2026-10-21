Qualiano, autorimessa in fiamme: incendio in serata sulla circumvallazione esterna

Momenti di paura ieri sulla Circumvallazione Esterna di Napoli: ieri un’autorimessa in via San Francesco a Patria, tra i comuni di Qualiano e Giugliano, nei pressi dell’hotel Hermitage, è andata a fuoco. Da quanto apprende Teleclub, non ci sono feriti.

Sul posto sono intervenuti almeno due mezzi dei Vigili del Fuoco per domare le fiamme. La struttura è andata quasi completamente distrutta. Non si conoscono al momento le cause del rogo e non è possibile stabilire se l’origine sia dolosa o meno. L’incendio ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Tante le segnalazioni anche sui social.