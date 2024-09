Anche a Qualiano arriva la carta “dedicata a te” 2024 per effettuare acquisti di prima necessità. Sul sito del Comune è stato appena pubblicato l’elenco dei beneficiari.

Qualiano, arriva la carta “Dedicata a te 2024”: l’elenco dei 1642 beneficiari

A darne notizia in anteprima è il sindaco Raffaele De Leonardis sulla sua pagina social. Gli aventi diritto sono 1642 e possono recarsi negli uffici comunali tutti i giorni dalle 8:30 alle 12 per ritirare il documento con il codice che servirà per ritirare la Carta all’ufficio postale. Il link dell’elenco.

La Carta Dedicata a Te è la carta di pagamento prepagata sulla quale è precaricato un contributo «una tantum» di 500 euro. Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità in tutti i negozi abilitati al circuito Mastercard. La carta è completamente gratuita.