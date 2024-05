“Buongiorno, buongiorno, buongiorno” è lo slogan con cui pubblicizzava sui social i prodotti in vendita nel suo minimarket a prezzi vantagiosi. Alfredo D’Ausilio, classe ’79, conosciuto su TikTok come “Alfredo o’ chiatto”, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione a Qualiano per furto di energia elettrica.

Qualiano, arrestato il tiktoker Alfredo o’ chiatt: rubava energia elettrica

Sul social cinese il commerciante vanta oltre 140mila followers e 1 milione di visualizzazioni. I militari, insieme al personale dell’Enel, hanno effettuato un controllo nella sua attività commerciale. Durante l’ispezione, hanno scoperto la manomissione del contatore elettrico: il connettore di limitazione era stato rimosso, permettendo così di ottenere energia illegalmente. Il danno, dal dicembre scorso a oggi, è stimato in 6mila euro. Ora il commerciante-tiktoker 44enne è in attesa di giudizio.