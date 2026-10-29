Aversa sotto choc, Luigi muore improvvisamente in casa: aveva 33 anni

Un improvviso malore sarebbe costato la vita a Luigi Ornato, 33 anni, parrucchiere di Trentola Ducenta. L’uomo lascia la moglie Sara, originaria di Parete, e una figlia di appena un anno. Luigi è deceduto nella propria abitazione ad Aversa. I soccorsi e i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Secondo le prime informazioni, il commerciante sarebbe stato colpito da un infarto mentre si trovava in casa, alla presenza della figlioletta. Le cause del decesso non risultano, al momento, confermate ufficialmente. I funerali di Luigi Ornato si terranno domani mattina, venerdì 30 ottobre, nella chiesa di Santa Maria a Piazza ad Aversa. Alla cerimonia sono attesi familiari, amici e quanti hanno conosciuto l’uomo.