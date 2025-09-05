Momenti di tensione ieri tra Caivano e Crispano, dove un’operazione della Guardia di Finanza ha portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di 71 dosi di sostanze stupefacenti, tra cocaina e crack, pronte per essere spacciate.

Pusher arrestato con 71 dosi di droga: folle inseguimento tra Caivano e Crispano

I militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli hanno intimato l’alt a un’autovettura che procedeva a forte velocità lungo la strada provinciale che collega Caivano a Orta di Atella. Alla vista delle divise, il conducente ha tentato la fuga speronando le auto delle Fiamme Gialle e mettendo in pericolo la circolazione. Dopo una serie di manovre azzardate, l’uomo ha provato invano a disfarsi degli involucri contenenti la droga, che sono stati recuperati e sequestrati.

Bloccato al termine dell’inseguimento, il soggetto è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Nella giornata di oggi, il Gip del Tribunale di Aversa Napoli – Nord ha convalidato l’arresto, applicando la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo solide le prove raccolte a carico dell’indagato.