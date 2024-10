Punto C, Giugliano ancora ko, continua la corsa in vetta del Benevento, ancora show Avellino

Archiviato l’11 turno nel girone C, ancora ko per il Giugliano sconfitto al De Cristoforo dal Crotone, continua la fuga in vetta alla classifica del Benevento che batte la Casertana nel derby. Continua la risalita show dell’Avellino, ok il Sorrento, pari per Cavese e Turris.

I risultati dell’11° turno

Giugliano-Crotone 1-3

Cade al De Cristoforo il Giugliano sconfitto in casa dal Crotone con un secco 1-3 in classifica e trova il secondo ko consecutivo, secondo successo consecutivo per i rossoblu. Apre per i calabresi il solito Tumminello bestia nera dei tigrotti, pareggia Padula al quarto d’ora ma nel finale di primo tempo una rete di Silva e dell’Ovizach regalano la vittoria al Crotone.

Sorrento-Foggia 2-1

Torna al successo il Sorrento dopo due ko di fila batte il Foggia nei minuti di recupero con una rete di Vitiello e porta i costieri in zona playoff. Stagione tormentata per i diavoli con Eziolono Capuano che si dimette e si trovano già al secondo cambio in panchina.

Benevento-Casertana 1-0

Continua la corsa in vetta alla classifica del Benevento che riesce a battere la Casertana nel derby di misura con una rete di Viviani che porta le streghe a +4 dalle inseguitrici.

Avellino-Messina 6-0

Game set and match Avellino che continua la sua risalita ai vertici della classifica con un tennistico 6-0 ai danni del malcapitato Messina. Quinto successo consecutivo per gli irpini che sono al momento di gran lunga la squadra più in forma del campionato con ben 20 reti fatte e 1 subita nelle ultime 5. Ancora una doppietta per bomber Patierno.

Catania-Latina 0-1

Clamoroso ko del Catania che cade davanti ai propri tifosi contro il Latina reduce da 4 ko consecutivi e vede gli etnei allontanarsi dalla vetta. Tornano a respirare i pontini grazie ad una rete di Ercolano nel primo tempo.

Taranto-Turris 0-0

Finisce senza reti la gara dello Iacovone tra Taranto e Turris, con i corallini che trovano il terzo risultato utile consecutivo.

Cavese-Potenza 0-0

Altro pareggio senza reti anche tra Cavese e Potenza, poche emozioni al Lamberti per una Cavese alla quale la vittoria ormai manca da 4 turni, quarto pareggio nelle ultime cinque per i lucani.

Audace Ceringnola-Picerno 2-1

Al Monterisi si aggiudica l’Audace Cerignola la sfida d’alta classifica con il Picerno e vola al secondo posto solitario. La decide Salvemini al 92′ completando una rimonta nel finale dopo il pareggio di Capomaggio, Picerno andato in vantaggio con Pagliai e che rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria.

Monopoli-Trapani 2-2

Pali show al Veneziani tra Monopoli e Trapani, siciliani che dominano per quasi tutta la gara trovando il doppio vantaggio con le reti di Lescano e Udoh, ma nei minuti di recupero una doppietta di Vasquez divide la posta in palio, con i siciliani che sprecano 3 punti, continua l’importante inizio di stagione del Monopoli rivelazione del girone al quarto posto in classifica.

Altamura-Juve Next Gen 2-0

Seconda vittoria consecutiva per l’Altamjra che si sbarazza con una Rete per tempo della Juve Next Gen sempre più fanalino di coda al quinto ko consecutivo