Intensificati i controlli della Polizia Municipale a Giugliano nella zona di via Oasi Sacro Cuore, la strada che collega al Comune di Aversa, e nella centralissima piazza Gramsci.

Pugno duro della Municipale a Giugliano: veicoli multati e sequestrato apecar con frutta e verdura

Durante l’operazione, sono stati controllati 18 veicoli, e tra questi, uno era privo di copertura assicurativa e ben cinque non avevano superato la revisione, risultando non conformi alla normativa vigente. Per questo i caschi bianchi hanno elevato multe per 1904 euro.

I posti di blocco della polizia locale, guidati dal comandante Emiliano Nacar, hanno interessato diverse parti del territorio e sono durati circa 4 ore. In un caso, è stato individuato e sequestrato un apecar di un venditore abusivo di ortofrutta che trasportava circa 90 kg di merce. Per questa violazione, è stata comminata una sanzione di 5000 euro e la merce è stata confiscata.

Inoltre, il veicolo utilizzato dall’ambulante è stato ulteriormente multato per mancanza di copertura assicurativa e per la revisione scaduta, aggiungendo alle precedenti sanzioni altri mille euro.

“Operazione contro i furti di energia elettrica”

Il comandante Nacar ha dichiarato che si tratta di “un’operazione volta a contrastare ogni forma di degrado sociale ed urbano”. Ha annunciato inoltre che, a partire dalla settimana prossima, saranno avviati duri controlli settimanali per contrastare i furti di energia elettrica da parte di esercenti commerciali e utenze domestiche, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e legalità nel territorio.