Si avvicina la data del 30 giugno per l’adozione in giunta del PUC a Giugliano, oltre la quale potrebbe subentrare un commissario estromettendo di fatto la politica. Si è, quindi, tenuto un incontro pubblico presso il lido Varca d’oro in fascia costiera per discutere delle prospettive per la città. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione Giugliano Ogni Giorno a cui hanno presieduto il consigliere comunale di opposizione Luigi Sequino e l’assessore all’urbanistica Roberto Gerundo.