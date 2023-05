Si sarebbero dovuti sposare ma poi entrambi hanno avuto l’incontro con Dio e hanno deciso di diventare prete e suora. È la storia di Angelo e Paolo, due giovani di Portici, in provincia di Napoli. Angelo e Paola all’età di 16 anni lui e 15 anni lei, si conoscono in una parrocchia a Portici. I due si innamorano e dopo 9 anni di fidanzamento decidono di sposarsi.

Provincia di Napoli, fidanzati da 9 anni diventano prete e suora: la storia di Angelo e Paola

Don Angelo racconta gli anni del fidanzamento, una relazione come tante altre: “Avevamo messo in cantiere di sposarci ma Dio stava per cambiare leggermente le carte in tavola, giusto un poco. Il matrimonio si era programmato, si stava cercando casa e preparando per tempo un po’ tutto quello che serviva.”

Poi, grazie a don Michele Madonna (attuale parroco della chiesa di Santa Maria di Montesanto, nel cuore di Napoli) la ragazza incontra Dio. Dopo vari tentennamenti, Paola abbraccia la fede e diventa suora, ora suor Maria Giuseppina dell’Amore Incarnato, carmelitana scalza al Monastero del Carmelo di Napoli.

Una decisione difficile da accettare, inizialmente, per Angelo: il rapporto tra i due, però, sfocia in una bella amicizia, che va avanti ancora oggi. Angelo per un po’ continua la sua vita, ma la vocazione è forte anche per lui: “Entro in seminario a 26 anni, a 33 ordinato presbitero”. Il 21 aprile del 2013, poi, viene ordinato sacerdote dell’allora arcivescovo di Napoli, il cardinale Crescenzio Sepe.